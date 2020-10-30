Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vatıyla ilgili ilk açıklama: Milletimizin başı sağ olsun

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün vefat eden eski başbakan Mesut Yılmaz ile ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi ve cenaze töreniyle de ilgili bir bilgi verdi. Törenin nerede yapılacağının henüz belli olmadığını aktaran Erdoğan, törenin Marmara İlahiyatta ya da Çamlıca'da yapılabileceğini söyledi.