Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekillerine talimatı erken seçim tartışmalarını alevlendirdi

19.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 19.11.2019 13:19

Erken seçim tartışmaları uzun süredir gündemde... İktidar ve muhalefet kanadından yapılan açıklamalarda bu iddialar kesin bir dille yalanlansa da tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün parti grubunda milletvekillerine verdiği talimatla bu dedikoduları daha da alevlendirdi. Erdoğan, milletvekillerine seslenerek "Bundan böyle kesinlikle kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli. Her hafta bölgesine gidecek 3 gün ve bölgesinin tüm ilçelerine mahalle ve köylerine kadar gidecek. Bizlere ulaştırılması gerekenleri ulaştıracak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Milletimizin beklentilerine cevap verecek, Türkiye'yi daha güçlü kılacak yasama faaliyetlerini, uzlaşı temelli bir yaklaşımla yürütüyoruz. Partilerden gelen her türlü müspet katkıyı benimsiyoruz. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, tüm siyasi partilerimizin ve milletvekili arkadaşlarımızın katkılarıyla yasalaştı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin aldığı sözde soykırım kararını kınayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Tezkeresi, HDP hariç, tüm partilerin ortak katılımıyla kabul edildi. Milletvekili arkadaşlarıma şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"SEÇİM BÖLGELERİNİ İHMAL ETMEYİN"

Yeni yönetim sistemimizle yasamanın üzerindeki yükü artırmıştır. Artık kanun teklifini hazırlama ve yasalaştırma sorumluluğu tamamen milletvekillerimize aittir. Asıl iş milletvekillerimize düşüyor. Kanun tekliflerinin hazırlanması süreçlerinde vekillerimizden çok daha fazla gayret bekliyoruz. Aynı şekilde milletvekillerimizin seçim bölgelerini kesinlikle ihmal etmemeleri gerekiyor.

ERKEN SEÇİM DEDİKODULARINI ALEVLENDİREN TALİMAT

Milletvekillerimizden az önce ifade ettiğim beklentimi tekrar ederek söylüyorum. Bundan böyle kesinlikle kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli. Her hafta bölgesine gidecek 3 gün ve bölgesinin tüm ilçelerine mahalle ve köylerine kadar gidecek. Bizlere ulaştırılması gerekenleri ulaştıracak.

ABD ZİYARETİ

Geçen hafta Trump'ın daveti üzerine ABD'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Heyetlerimizin katkılarıyla verimli toplantılar yaptık. Türkiye-ABD ilişkilerinin zor bir süreçten geçtiği sır değil. Amacımız bu süreci geride bırakmaktır. Bölgemiz ve dünyadaki gelişmeler ABD ile Türkiye'nin yakın olması gerektiriyor. Aramızdaki sorunlar küçük pürüzlerden ibaret. Pürüzler suni olarak büyütülmüştür. İki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik çabaların gerçek mahiyetini en iyi gören de Sayın Trump'tır. Türkiye-ABD ilişkilerinin belirli bir seviye altına düşmemesi için inisiyatif kullanmaktadır.

"F-35'TE TÜRKİYE MÜŞTERİ DEĞİL ORTAKTIR"

100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmine ulaşma konusunda kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Sorunların kilit noktası haline dönüştürülen S-400 konusunda da çözüm yolu aranması konusunda mutabık kaldık. Sayın Trump'a Türkiye'nin sistemi alma noktasına nasıl gelindiğini anlattık. Kendisi de bize hak veriyor. Türkiye'nin bu konuda adım atmayacağını Trump'a anlattık. ABD'den Patriot sistemi alma talebimizi de tekrarladık. F-35 uçaklarıyla ilgili yapılan haksızlıkları da dile getirdik. F-35'te Türkiye müşteri değil ortaktır. Uzlaşmaz tavır sürerse başka arayışa gireceğimizi söyledik.

ABD VE RUSYA'YA "FERİT ABDİ" TEPKİSİ

Sivillere yönelik bombalı eylemler düzenleniyor. Türkiye'nin harekatına karşı çıkanlar bu insanlık dışı saldırılara ses çıkarmıyor. Örgütün sivil katliamlarını örtmeye çalışıyorlar. Mesele ne Türkiye'nin yaptıkları ne de yapmadıklarıdır. Ne Mazlum Kobani'si, böyle birisi yok. Ferit Abdi bizim ülkemizde yüzlerce insanın ölümünden sorumlu terör örgütünün başıdır. Biz bunu ABD'ye de Rusya'ya da anlattık. Sayın Trump ve senatörlere video ile anlattık. Bu onları ciddi manada etkiledi. Bunu anlatmaya devam edeceğiz. Bu işi öyle yere bulaştırıyorlar ki bizim Kürtlere karşı olduğumuzu anlatıyorlar, HDP gibi.

"TERÖR KORİDORUNU BOZDUK"

Mesele sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturarak ülkemizi kuşatma meselesidir. Biz bu koridoru bozunda çılgına döndüler. 32 bin tır silah mühimmat geldi. Mehmedimiz ve Suriye Milli Ordusu bu oyunları ölümü korkutarak üzerine giderek bozdular. Mehmedimizin şehitleri oldu, sivil şehitlerimiz oldu. Suriye MilliOrdusu'ndan şehitlerimiz oldu. Ama ana muhalefetin başındaki zat Suriye Mİlli Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımlıyor. Bunlar ne yazık ki bu CHP teröristlere terörist diyemiyor. PKK, HDP, YPG'ye terörist dediklerini duydunuz mu? Ortaklar ya, beraber yürüyorlar. Benim milletim terörle birlikte yürüyenlere gereken dersi 2023 ve 2024'te verecek."