Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek
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Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü, Türkiye, Kabine, Güncel

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı başladı. Erdoğan, toplantı sonrasında ulusa sesleniş konuşması yapacak.

13.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.07'de başladı. Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

ERDOĞAN ULUSA SESLENECEK

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaparak ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

BAKANLARIN SUNUM YAPMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında; koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler, önlemlerin yansıması ve uygulanması ile virüsün ekonomideki etkileri değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüsle mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alınacak. Yasağın hafta sonları uygulanmaya devam etmesi bekleniyor. Toplantıda önümüzdeki süreçte planlanan tedbirler de değerlendirilecek.

ASKERLERİN TERHİSİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da askerlerin terhis ve celp dönemlerinin ertelenmesine ilişkin sunumu yapması ve bu hafta içi bu yönde bir kararın alınması bekleniyor. Erdoğan geçtiğimiz hafta bakanlara koronavirüs ile mücadele sonrası atılacak adımların ve stratejilerin geliştirilmesi talimatı vermişti.

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