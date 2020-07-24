Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu.

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde cuma namazı kılmak için bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu.

FATİHA VE BAKARA SURESİNİ OKUDU

Cumhurbaşkanı, namaz öncesinde Fatih Suresi'nin tamamını ve Bakara Suresi'nin ilk ayetlerini okudu. Erdoğan'ın sesini duyan vatandaşlar ise coşkulu bir şekilde tepki verdi.