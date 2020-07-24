Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz! Canlı olarak aktarıyoruz...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu.

24.07.2020 13:14 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:49

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde cuma namazı kılmak için bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu.

FATİHA VE BAKARA SURESİNİ OKUDU

Cumhurbaşkanı, namaz öncesinde Fatih Suresi'nin tamamını ve Bakara Suresi'nin ilk ayetlerini okudu. Erdoğan'ın sesini duyan vatandaşlar ise coşkulu bir şekilde tepki verdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu

Manşet

Haberler

Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor Spor
Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Yaşam
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı Politika
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi Spor
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor Güncel
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü 3. Sayfa
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan Antlaşması tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan Antlaşması tweeti attı
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı
Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi! On binler akın etti
Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi! On binler akın etti
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu: Almaya devam edeceğim
Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu: Almaya devam edeceğim
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için vatandaşların arasında yerini aldı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için vatandaşların arasında yerini aldı
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Fatih Sultan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Demet Akalın Öztürk Serengil Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Okan Buruk Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Koray Gençerler
Daha Fazla Kemal Gülman Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 14:01:12. #1.15#
title