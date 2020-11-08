Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen...
08.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 08.11.2020 14:28
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy