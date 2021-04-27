Son dakika! Çorum'daki yangın kontrol altına alındı
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Son dakika! Çorum'daki yangın kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Çorum'un Kargı ilçesinde Demirciler arastasında çıkan 4 iş yerinin yandığı 3 iş yerinin de zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Çorum'un Kargı ilçesinde Demirciler arastasında çıkan 4 iş yerinin yandığı 3 iş yerinin de zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı. Olayın ardından ilçeye gelen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yangın hakkında bilgi aldı.

Kargı ilçesinde akşam saatlerinde Mihrihatun Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde Saffet Uğur'a ait iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine Kargı Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Ekipler alevlere müdahale etmek için adeta zamanla yarıştı. İş makinelerinin de müdahalede bulunduğu yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangının soğutma çalışmaları devam ederken Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ilçeye gelerek yangınla ilgili Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar ve Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen'den bilgi aldı. Dükkanları yanan esnaflara geçmiş olsun temennisinde bulunan vali Çiftçi, iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Turan Ozan Acar/İHA)

Son dakika! Çorum'daki yangın kontrol altına alındı
Son dakika! Çorum'daki yangın kontrol altına alındı
Son dakika! Çorum'daki yangın kontrol altına alındı
Son dakika! Çorum'daki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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