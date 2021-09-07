Son Dakika | Çorlu'daki tren kazası davasına devam ediliyor
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Son Dakika | Çorlu'daki tren kazası davasına devam ediliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili açılan davanın 8'nci duruşması bugün mahkeme salonuna dönüştürülen Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili açılan davanın 8'nci duruşması bugün mahkeme salonuna dönüştürülen Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Davada, TCDD 4 personeli, 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz olarak yargılanıyor.

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TEKİRDAĞ - (DHA)

Son Dakika | Çorlu'daki tren kazası davasına devam ediliyor
Son Dakika | Çorlu'daki tren kazası davasına devam ediliyor
Son Dakika | Çorlu'daki tren kazası davasına devam ediliyor
Son Dakika | Çorlu'daki tren kazası davasına devam ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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