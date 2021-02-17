Son dakika: Çocukların kartopuyla drone vurmaya çalışması güzel görüntüler oluşturdu
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Son dakika: Çocukların kartopuyla drone vurmaya çalışması güzel görüntüler oluşturdu

17.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:10
Son dakika: Çocukların kartopuyla drone vurmaya çalışması güzel görüntüler oluşturdu

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, havalanan dronu kar topuyla vurmaya çalışarak doyasıya eğlendi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, havalanan dronu kar topuyla vurmaya çalışarak doyasıya eğlendi.

Kentte 5 gündür yağan kar, etkisini sürdürüyor.

Durumu fırsata çeviren çocuklar ise Camicedit Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda kar topu oynayarak kardan adam yaptı.

Bu sırada havaya yükselen bir dronu gören çocuklar kar topu atmaya başladı.

Dronu kar topu atarak vurmaya çalışan çocukların bu görüntüsü aynı anda dron kamerasına yansıdı.

Çocukların doyasıya eğlendiği bu anlar güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Yıldız

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