Son dakika... "Çocuk Oyuncağı" oyunu sahnelendi Son dakika haberi... Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı ile Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi tarafından organize edilen "Açıkhava Tiyatro Günleri" kapsamında "Çocuk Oyuncağı" adlı oyun sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı ile Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi tarafından organize edilen "Açıkhava Tiyatro Günleri" kapsamında "Çocuk Oyuncağı" adlı oyun sahnelendi. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu izlemek için gelen farklı yaş grubundaki çocuklar, aile bireyleriyle sosyal mesafe düzenine uygun olarak oturdu. Arkadaşlarıyla oyun oynarken sorunlar yaşayan ve sadece oyuncaklarıyla oynarken mutlu olan Eda'nın hikayesinin anlatıldığı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü. Oyunun sonunda sanatçıların performansı çocuklar tarafından uzun süre alkışlandı. Kaynak: AA