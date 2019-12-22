: Son dakika: CHP, Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı

22.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:53

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Ankara İl Yönetim Kurulumuz, kendisini (Sinan Aygün) 'kesin çıkarma' istemiyle Disiplin Kuruluna sevki için hakkında Disiplin Soruşturması açılmasına oy birliğiyle karar vermiştir" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

CHP eski Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası eski Başkanı iş insanı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 belediye meclis üyesi hakkında, kendisinden 25 milyon lira rüşvet istendiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığa Sinan Aygün'ün avukatı Ahmet Özgür Özgümüş tarafından verilen şikâyet dilekçesine göre; iş adamı Sinan Aygün'ün Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'nde inşaatına devam edilen TOGO Kule'ye ilişkin TMMOB Mimarlar Odası tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine dava açıldı.

25 MİLYON LİRA RÜŞVET İDDİASI

İş adamı Sinan Aygün davaya Ankara Büyükşehir Belediyesi yanında müdahil oldu. Ancak dava TMMOB lehine sonuçlandı. İddiaya göre, Danıştay'ın pek çok kararına açıkça aykırı olan kararın bir üst mahkemeye taşınması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başvuru yapmasını bekleyen Aygün, Mansur Yavaş ve ekibinin davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde milyonlarca dolar yatırım yaptığı inşaatlarını yıkacakları tehdidi ile karşılaştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Mansur Yavaş'ın eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün davasını bir üst kanun yoluna taşıması yasal zorunluluk iken Aygün'ün durumunu fırsata çevirip kendisine 25 milyon lira vermemesi halinde mahkeme kararına itiraz etmeyeceğini söylediği ileri sürüldü. Aygün tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

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