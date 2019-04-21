Son Dakika! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğu, Ankara'da Şehit Cenazesinde Saldırıya Uğradı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğradı. CHP liderinin durumun iyi olduğu öğrenildi. CHP lideri polis kontrolünde evde tutuluyor.

KILIÇDAROĞLU ŞEHİT CENAZESİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehir er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

SALDIRIYA UĞRADI

Törenin ardından CHP lideri bir grubun saldırısına uğradı. Arbede yaşanması üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Cenazede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da olduğu öğrenildi.

DURUMU İYİ

Kılıçdaroğlu'nun durumunun iyi olduğu bildirildi.CHP lideri polis kontrolünde evde tutuluyor.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Üzgünüm ve kızgınım. Geçmiş olsun. Şiddet dilinin sokakta fiili şiddet üretmesine şaşıracak değilim. Başta biz siyasiler olmak üzere herkesin sorumluluğu büyük. Hep birlikte Türkiye olmanın gereklerine odaklanmalıyız."

İşte olay yerinden ilk görüntüler: