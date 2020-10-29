Son dakika! CHP İl Gençlik Kolları Başkanı kansere yenik düştü
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Son dakika! CHP İl Gençlik Kolları Başkanı kansere yenik düştü

29.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:14
Son dakika! CHP İl Gençlik Kolları Başkanı kansere yenik düştü

Son dakika politika haberine göre SAMSUN (İHA) – Kan kanseri nedeniyle hayatını kaybeden CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Demir, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

SAMSUN (İHA) – Kan kanseri nedeniyle hayatını kaybeden CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Demir, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten 24 yaşındaki Furkan Demir, bugün Büyük Cami'de kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına CHP Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancı, Kemal Zeybek, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, CHP il ve ilçe başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı. - SAMSUN

Son dakika! CHP İl Gençlik Kolları Başkanı kansere yenik düştü
Son dakika! CHP İl Gençlik Kolları Başkanı kansere yenik düştü
Son dakika! CHP İl Gençlik Kolları Başkanı kansere yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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