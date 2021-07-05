Metrobüs kazası son dakika! Küçükçekmece metrobüs çalışıyor mu? Cennet Mahallesi nerede? Kazada ölü yaralı var mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Metrobüs kazası son dakika! Küçükçekmece metrobüs çalışıyor mu? Cennet Mahallesi nerede? Kazada ölü yaralı var mı?

Metrobüs kazası son dakika! Küçükçekmece metrobüs çalışıyor mu? Cennet Mahallesi nerede? Kazada ölü yaralı var mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında meydana gelen kaza sonrası Metrobüs çalışıyor mu? Cennet Mahallesi nerede? Kazada ölü yaralı var mı? sorularının yanıtları merak edildi. Peki, Küçükçmece'de Beylikdüzü'nde metrobüsler çalışıyor mu?

Metrobüs çalışıyor mu? sorusunun yanıtı son dakika haberlerinin ardından merak edilen konular arasında yer aldı. Cennet Mahallesi nerede? Kazada ölü yaralı var mı?

SON DAKİKA CENNET MAHALLESİ METROBÜS KAZASI ÖLÜ YARALI VAR MI?

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazaya müdahale sürüyor. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

Metrobüs seferleri Beylikdüzü yönünden aralıklarla sağlanabiliyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mehmet Kasapoğlu
Magazin Müge Anlı Kartal Tibet Ayşegül Çınar Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Burak Elmas Mostafa Mohamed Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Metrobüs kazası son dakika! Küçükçekmece metrobüs çalışıyor mu? Cennet Mahallesi nerede? Kazada ölü yaralı var mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 09:31:45. #1.16#

title