Metrobüs kazası son dakika! Küçükçekmece metrobüs çalışıyor mu? Cennet Mahallesi nerede? Kazada ölü yaralı var mı?

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında meydana gelen kaza sonrası Metrobüs çalışıyor mu? Cennet Mahallesi nerede? Kazada ölü yaralı var mı? sorularının yanıtları merak edildi. Peki, Küçükçmece'de Beylikdüzü'nde metrobüsler çalışıyor mu?