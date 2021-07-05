Metrobüs kazası son dakika! Küçükçekmece metrobüs çalışıyor mu? Cennet Mahallesi nerede? Kazada ölü yaralı var mı?
Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında meydana gelen kaza sonrası Metrobüs çalışıyor mu? Cennet Mahallesi nerede? Kazada ölü yaralı var mı? sorularının yanıtları merak edildi. Peki, Küçükçmece'de Beylikdüzü'nde metrobüsler çalışıyor mu?
Metrobüs çalışıyor mu? sorusunun yanıtı son dakika haberlerinin ardından merak edilen konular arasında yer aldı. Cennet Mahallesi nerede? Kazada ölü yaralı var mı?
SON DAKİKA CENNET MAHALLESİ METROBÜS KAZASI ÖLÜ YARALI VAR MI?
Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazaya müdahale sürüyor. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KÜÇÜKÇEKMECE METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?
Metrobüs seferleri Beylikdüzü yönünden aralıklarla sağlanabiliyor.