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Son Dakika | Çendik köyünde yangın: Bir ev, ahır ve 700 saman balyası kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Çendik köyünde yangın: Bir ev, ahır ve 700 saman balyası kül oldu

Son dakika haberlerine göre BURDUR (İHA) – Burdur'un Merkez Çendik köyünde çıkan yangında bir ev, ahır ve 700 saman balyası kül oldu.

BURDUR (İHA) – Burdur'un Merkez Çendik köyünde çıkan yangında bir ev, ahır ve 700 saman balyası kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çendik köyünde Mehmet Yıldız (66), eşi Hatiçe Yıldız'a (64) ait ev ve bitişiğindeki samanlıkta elektrik kontağından kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve orman işletmeye ait yangın araçlarıyla alevlere müdahale edildi. Yangının çıktığını gören köylüler traktörleri ile getirdikleri su tankları ile yangını söndürmeye çalıştı. Yangın itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın yerine kepçe getiren Çendik Köyü Muhtarı İsmet Vanlıoğlu, yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiğini, can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

40 yıllık barındıkları evin tamamen yandığını söyleyen Hatice Yıldız da, "Yan taraftaki komşular kaynak yapıyorlardı. Onların yaptığı kaynak işlemleri sonrasında saman balyalarının tutuştu" dedi.

Burdur itfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak ise, "Olay yerine geldiğimizde evin çatı kısmının tamamen yandığını gördük. Yan taraflara sıçramasını önledik. Yangını söndürdük fakat soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - BURDUR

Son Dakika | Çendik köyünde yangın: Bir ev, ahır ve 700 saman balyası kül oldu

Son Dakika | Çendik köyünde yangın: Bir ev, ahır ve 700 saman balyası kül oldu

Son Dakika | Çendik köyünde yangın: Bir ev, ahır ve 700 saman balyası kül oldu

Son Dakika | Çendik köyünde yangın: Bir ev, ahır ve 700 saman balyası kül oldu

Son Dakika | Çendik köyünde yangın: Bir ev, ahır ve 700 saman balyası kül oldu

Son Dakika | Çendik köyünde yangın: Bir ev, ahır ve 700 saman balyası kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Çendik köyünde yangın: Bir ev, ahır ve 700 saman balyası kül oldu - Haberler
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