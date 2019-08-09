Çavuşoğlu'ndan net "güvenli bölge" mesajı: Buna müsaade etmeyeceğiz

09.08.2019 15:37

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yürütülen güvenli bölge görüşmelerini değerlendirerek "Suriye'de bir taraftan terörle mücadele, bir de söylediğimiz gibi Amerika ile orada terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru ya da güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz. Ama bu çalışma süreci Münbiç gibi olmayacak, buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

11. Büyükelçiler Konferansı Samsun'da özel bir otelde düzenlendi. Büyükelçilerin katıldığı toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, genel siyasi durum ve dış ilişkiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, yeniden gündeme gelen güvenli bölge ya da barış koridorunun Münbiç gibi olmayacağına dikkat çekti.

"BİZİM İÇİN HAYATİ DERECEDE ÖNEMLİ"

Yeni yapılması düzenlenen güvenli bölgenin Münbiç'e benzemeyeceğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Kolay bir bölgede yaşamıyoruz. Terörle mücadelede ikiyüzlülüğü ve çifte standartları görüyorsunuz. Biz terörün her türlüsüyle mücadele ediyoruz. Etrafımıza baktığımız zaman Karabağ Bölgesi, Gürcistan'daki itilaflar, Rusya-Ukrayna gerilimleri, Kırım'ın durumu. Moldova'daki itilaflar var. Bunların hepsinin risk potansiyelleri var. Bunlar bölgedeki gerginliği arttırıyor. Ara bir volkanik dağlar gibi püskürme oluyor. Bunların çözümü çok kolay değil. Elimizden gelen katkıyı veriyoruz. Güneyimize gittiğiniz zaman sıcak çatışmalar var. Irak'ta şimdi seçimden sonra düzeliyor. En çok destek veren biziz. Suriye'de bir taraftan terörle mücadele, dün de söylediğimiz gibi Amerika'yla oradaki terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru ya da güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz. Ama bu çalışma süreci Münbiç gibi olmayacak buna müsaade etmeyeceğiz. Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz. Çünkü bu bizim için hayati derecede önemlidir. Bir güvenlik meselesidir."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

"SAHADA KAZANDIKLARIMIZI MASADA KAYBETMİYORUZ"

"O nedenle gereken adımlar sahada hızlıca atılmazsa, her türlü tedbirimiz zaten hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerekeni yapacağız. Ya birlikte çalışarak temizleyeceğiz ya da biz tek başımıza bunu yapacağız. Tıpkı Afrin'de olduğu gibi tıpkı Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi. Tüm bunlar neyi gerektirir? Etrafınızdaki var olan sorunların çözümünü, insiyatif alabilmeyi. Sahada yeri geldiği zaman mücadeleyi yeri geldiği zaman da başka bir stratejiyi gerektirir. Sahada ve masada güçlü diplomasi gerekir. O yüzde bizim için 11. Büyükelçiler Konferansı'nın teması da sahada ve masada güçlü bir diplomasidir. Atık sahada kazandıklarımızı masada kaybetmiyoruz, kaybetmeyeceğiz. Masada kazandıklarımızı da sahada kaybetmek yok. Birbirini destekleyecek"