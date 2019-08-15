Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile mutabakatın detaylandırılması gereken konuları var

15.08.2019 11:47

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında ABD ile güvenli bölge mutabakatı, Rusya'dan S-400 hava savunma sisteminin alınması ve Washington'un Türkiye'yi F-35 programından çıkarmak için attığı adımlar hakkında konuştu.

Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge mutabakatı için "ABD ile mutabakatın bir başlangıç olduğunu söyledik, henüz detaylandırılması gereken birçok konu var. Söylediğimiz ABD'nin bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağı. Maalesef Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar" dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma kararının ardından, Washington'un attığı adımlar hakkında da "F-35 ile ilgili Türkiye'nin resmi olarak programdan çıkarılması söz konusu değildir" ifadesini kullandı.