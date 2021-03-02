Çatalca'da trafikte yumruklu kavga kamerada
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Çatalca'da trafikte yumruklu kavga kamerada

02.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:52
Çatalca'da trafikte yumruklu kavga kamerada

Hiba KARGI-Alper KORKMAZ / ÇATALCA'da taksici ile kamyon sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışması kavgayla sonuçlandı.

Hiba KARGI-Alper KORKMAZ/ ÇATALCA'da taksici ile kamyon sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışması kavgayla sonuçlandı. Öfkeli kamyon sürücüsü trafik ışıklarında duran taksiciyi yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay dün saat 13.30 sıralarında Çatalca Yolu Caddesi Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki kamyon sürücüsü taksi sürücüsünden yol istedi. Taksici yol vermeyince kamyon sürücüsü duruma öfkelendi. Taksiyi takibe alan kamyon sürücüsü, kırmızı ışıkta aracından inerek taksi sürücüsünün yanına gitti. İkili bir süre tartıştıktan sonra, öfkeli kamyon sürücüsü aracında oturan taksiciyi yumruklamaya başladı. Öfkeli adamı diğer sürücüler sakinleştirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

 


Çatalca'da trafikte yumruklu kavga kamerada
Çatalca'da trafikte yumruklu kavga kamerada
Çatalca'da trafikte yumruklu kavga kamerada
Çatalca'da trafikte yumruklu kavga kamerada
Çatalca'da trafikte yumruklu kavga kamerada
Çatalca'da trafikte yumruklu kavga kamerada
Çatalca'da trafikte yumruklu kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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