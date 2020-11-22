Öfkelenen kocanın hareket halindeki araçtan eşini attığı iddiası
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Öfkelenen kocanın hareket halindeki araçtan eşini attığı iddiası

22.11.2020 16:57 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:19

Almanya'dan eşiyle memleketi Gaziantep'e gelen şahıs, iddiaya göre tartıştığı eşini hareket halindeki araçtan attı.

Almanya'dan eşiyle memleketi Gaziantep'e gelen şahıs, iddiaya göre tartıştığı eşini hareket halindeki araçtan attı. Ağır yaralanan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Almanya'da yaşayan Süleyman D. ile eşi Güllü D. (47) bir süre önce memleketleri Gaziantep'e geldi. Sürekli tartıştıkları öğrenilen çift, Oğuzeli ilçesi Körkün Mahallesi'nde bulunan evlerine giderlerken yine tartışmaya başladı. Aralarında çıkan tartışma üzerine Süleyman D., iddiaya göre karısı Güllü D.'yi araçtan attı. Araçtan düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kadının cenazesi, detaylı otopsi için gönderildiği Ankara'dan alınarak Oğuzeli ilçesi İnönü Mezarlığı'nda defnedildi.

Öfkeli koca olayın ardından gözaltına alınırken, ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Süleyman D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Öfkelenen kocanın hareket halindeki araçtan eşini attığı iddiası
Öfkelenen kocanın hareket halindeki araçtan eşini attığı iddiası
Öfkelenen kocanın hareket halindeki araçtan eşini attığı iddiası
Öfkelenen kocanın hareket halindeki araçtan eşini attığı iddiası
Öfkelenen kocanın hareket halindeki araçtan eşini attığı iddiası
Öfkelenen kocanın hareket halindeki araçtan eşini attığı iddiası
Öfkelenen kocanın hareket halindeki araçtan eşini attığı iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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