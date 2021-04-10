Son dakika: Çanakkale'de Polis Haftası törenle kutlandı
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Son dakika: Çanakkale'de Polis Haftası törenle kutlandı

Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel
Son dakika: Çanakkale'de Polis Haftası törenle kutlandı

Son dakika haberler: Çanakkale'de, Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

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Çanakkale'de, Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, emniyet müdür yardımcıları ile polis ekipleri katıldı.

Tören Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Tören saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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