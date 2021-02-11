Son Dakika | Çanakkale Boğazı çıkışı yapan Ro-Ro gemisinde yangın çıktı
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Son Dakika | Çanakkale Boğazı çıkışı yapan Ro-Ro gemisinde yangın çıktı

11.02.2021 14:54 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:58
Son Dakika | Çanakkale Boğazı çıkışı yapan Ro-Ro gemisinde yangın çıktı

Edinilen son dakika haberine göre ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçip, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmekte olan 193 metre boyundaki 'Gallipoli Seaways' isimli Ro-Ro gemisinde yangın çıktı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçip, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmekte olan 193 metre boyundaki 'Gallipoli Seaways' isimli Ro-Ro gemisinde yangın çıktı. Kaptanın, telsiz ile yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye römorkörler sevk edildi. 

İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmekte olan Türk bayraklı 22 personel, 2 yolcu ve 220 araç taşıyan 193 metre boyundaki 'Gallipoli Seaways' isimli Ro-Ro gemisinin üst güvertesinde yangın çıktı. Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'ne çıkış yaptıktan 34 mil sonra çıkan yangına gemi personeli önce kendi imkanlarıyla müdahale etti. Ancak gemi kaptanının yardım talep etmesi üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-10' römorkörleri ile 6 Hızlı Tahlisiye Botu sevk edildi. Olayla ilgili kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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