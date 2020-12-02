TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde denetim(YENİDEN)
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TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde denetim(YENİDEN)

02.12.2020 22:23 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:49
TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde denetim(YENİDEN)

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri'nde denetim yapıldı.

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri'nde denetim yapıldı. Durdurulan araç sürücülerinden izin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve valiliklere gönderilen kararlar doğrultusunda saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İstanbul Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Çamlıca gişeleri Ankara istikametinde güvenlik noktası oluşturarak denetimlere başladı. Bu noktadan geçen araçlar tek tek durduruldu. Araç sürücülerine neden dışarıda oldukları soruldu. İzin belgesi bulunanlar yoluna devam ederken, belgesi bulunmayanlara cezai işlem uygulandı. 

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- İstanbul
TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde denetim(YENİDEN)
TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde denetim(YENİDEN)
TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde denetim(YENİDEN)
TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde denetim(YENİDEN)
TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde denetim(YENİDEN)
TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde denetim(YENİDEN)
TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde denetim(YENİDEN)
TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde denetim(YENİDEN)
TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde denetim(YENİDEN)
TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde denetim(YENİDEN)
TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde denetim(YENİDEN)
TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde denetim(YENİDEN)
TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde denetim(YENİDEN)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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