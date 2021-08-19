Son dakika haberleri: Caddede iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada
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Son dakika haberleri: Caddede iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre yumruk kavga eden 4 kişi gözaltına alındı.

yumruk kavga eden 4 kişi gözaltına alındı. Ellerine geçirdikleri sandalyeyle birbirlerine vurmaya çalışan iki grubun kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Kafeler Caddesi'nde meydana geldi. Yürüyerek gelen 2 kişi, bilinmeyen nedenle iş yeri önünde bekleyen 2 kişiye saldırdı. Tekme- yumruk kavga eden iki grup, ellerine geçirdikleri sandalyelerle birbirlerine vurmaya çalıştı. Birkaç kişi dışında çevredekiler ise başta olayı tepki vermeden seyretmeyi tercih etti. Arbede bir süre devam ederken, araya girenler tarafları ayırdı. Taraflar bölgeden ayrılırken, kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.Olay sonra Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.


Son dakika haberleri: Caddede iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada
Son dakika haberleri: Caddede iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada
Son dakika haberleri: Caddede iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada
Son dakika haberleri: Caddede iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada
Son dakika haberleri: Caddede iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada
Son dakika haberleri: Caddede iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada
Son dakika haberleri: Caddede iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada
Son dakika haberleri: Caddede iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada
Son dakika haberleri: Caddede iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş

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