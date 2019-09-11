Son Dakika: Büyükşehir belediye başkanları ortak Whatsapp grubu kuruyor

11.09.2019 17:53

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiği büyükşehir belediye başkanları, daha iyi iletişim kurmak için harekete geçti. Anadolu Ajansı, başkanların ortak bir Whatsapp grubu kuracağını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Whatsapp grubu kurulmak suretiyle büyükşehir belediye başkanlarının birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde, gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanması yönünde görüş belirtildi" ifadesini kullandı.

CHP'LİLERİN AYRI GRUBU VAR

Son yerel seçimlerde seçim kazanan CHP'li 11 belediye başkanı ortak çalışmalarıyla ilgili WhatsApp grubu kurmuştu. Anlık haberleşme için oluşturulan grupta bugün Erdoğan'ın yanına giden büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile Tunç Soyer de var.