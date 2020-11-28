Son dakika! Bursa'daki operasyonda 2'si firari 8 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... BURSA'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 3 tabanca, 2 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli suçlardan haklarında arama aranması bulunan kişilere yönelik sürdürülen yakalama çalışması kapsamında Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu (SÖS) özel ekip oluşturdu. Ekipler yaptıkları araştırma sonucu, kasten adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve tehdit gibi çeşitli suçlardan arama kararı bulunan Kadir A. ile uyuşturucu madde bulundurmak suçundan aranan Melih A.'nın adresini tespit etti. Edinilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis, Kadir A. ile Melih A.'yı fiziki ve teknik takibe aldı.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI 8 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDIYaklaşık 1 ay boyunca şüphelileri adım adım izleyen polis, dün saat 17.30 sıralarında şüphelilere ait Yiğitler Mahallesi, Otosansit Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Bölge polis ekipleri tarafından ablukaya alınarak şüphelilerin olası kaçış güzergahları trafiğe kapatıldı. Operasyonda Kadir A., Melih A. ile birlikte Y.B., M.A., A.R.A., S.V., S.V. ve E.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve otomobillerinde yapılan aramada 3 tabanca, 2 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN