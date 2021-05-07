Son dakika: Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika: Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Bursa'da bir kauçuk fabrikasında meydana gelen yangında 6 işçi dumandan etkilendi.

Bursa'da bir kauçuk fabrikasında meydana gelen yangında 6 işçi dumandan etkilendi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, yaşanan hareketlilik havadan görüntülendi.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın üretim bölümünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada fabrikada bulunan 6 işçi yoğun dumandan etkilenirken, yaklaşık 40 çalışan dışarıya tahliye edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 6 işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın, 6 itfaiye aracı, 3 tanker ve 35 itfaiye erinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Fabrikada maddi zarar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan itfaiyenin müdahalesi ve yaşanan hareketlilik, drone ile havadan görüntülendi. - BURSA

Son dakika: Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika: Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika: Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika: Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika: Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika: Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika: Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika: Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika: Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika: Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika: Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika: Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika: Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika: Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika: Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika: Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar
Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar
Marmara Denizi'nde deniz salyası istilası! Gemlik Körfezi sarıya boyandı
Marmara Denizi'nde deniz salyası istilası! Gemlik Körfezi sarıya boyandı
Zeytinburnu'nda yıkılan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı
Zeytinburnu'nda yıkılan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Hande Erçel Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Cyle Larin Fatih Terim Gökhan Töre Ali Tandoğan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 02:36:16. #1.16#

title