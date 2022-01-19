Son dakika... Bursa'da ailesine kızan şahıs evi ateşe verdi, 2 ev küle döndü

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da bir şahıs ailesine kızarak evini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın bitişindeki ikamete de sıçradı. Yangında 2 ev küle dönerken polis ekipleri zanlıyı yakalamak için harekete geçti.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İsabey Caddesi üzerinde bulunan iki katlı ahşap evde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, evin bahçesindeki barakada yaşayan Ali Y. ailesiyle tartıştıktan sonra evi ateşe vererek kaçtı. Ahşap evde kısa sürede büyüyen yangın bütün evi sararak, bitişiğindeki diğer ikamete sıçradı. Yangın sonucu iki ev küle döndü. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucu yangını tamamen kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlatırken, Ali Y.'yi arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi. - BURSA