Son Dakika: Boztepe'de 'Muhtaç Ailelere Evde Bakım' projesi
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Son Dakika: Boztepe'de 'Muhtaç Ailelere Evde Bakım' projesi

Son dakika gelişmesine göre Kaymakam Muhammed Berat Berdibek ve beraberindeki heyet, 'Muhtaç Ailelere Evde Bakım' projesi kapsamında Karacaören köyünü ziyaret etti.

Son Dakika: Boztepe'de 'Muhtaç Ailelere Evde Bakım' projesi
12.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:10

Kaymakam Muhammed Berat Berdibek ve beraberindeki heyet, 'Muhtaç Ailelere Evde Bakım' projesi kapsamında Karacaören köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Berdibek, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Baki, yardıma muhtaç ailelerin taleplerini yerinde inceledi.

Karacaören köyünde yaşayan Hatice İlhan'ın ikametine giden Berdibek ve beraberindekiler, proje kapsamında bakıma muhtaç ailenin evinde yapılan temizlik ve beden gücü işlerini denetledi.

Ziyaretin ardından konuşan Kaymakam Berdibek, "Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak olan kimsesiz, bakıma muhtaç, ekonomik ve beden gücü yetersiz vatandaşlar için temizlik, yemek, beden gücü işlerinde yardımcı oluyoruz. Hedefimiz muhtaç, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hayatlarını sürdürdüğü ortamların yaşam kalitesini en üst seviyeye yükseltmektedir. Toplumsal dayanışmanın bir örneği olarak gördüğümüz bu hizmet, bundan sonra da büyüyerek devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Gerekli koronavirüs önlemleri alınarak evindeki bazı ihtiyaçları giderilen İlhan'in talep ve istekleri de soruldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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