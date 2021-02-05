Son dakika: Boynu metal parçaya sıkışan köpek kurtarıldı
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Son dakika: Boynu metal parçaya sıkışan köpek kurtarıldı

05.02.2021 16:38 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:43
Son dakika: Boynu metal parçaya sıkışan köpek kurtarıldı

Edinilen son dakika haberine göre TRABZON'un Akçaabat ilçesinde boynu metal parçaya sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde boynu metal parçaya sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akçaabat ilçesi Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nde vatandaşlar, köpeğin boynunda metal parça ile dolaştığını gördü. Vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu parçayı çıkaramayınca, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekibi, köpeği sakinleştirip müdahale etti. Yapılan çalışmayla metal parça kesilip çıkarıldı. Sağlık kontrolleri yapılan köpek daha sonra doğaya bırakıldı. Vatandaşlar da itfaiye ekibine teşekkür etti.


Son dakika: Boynu metal parçaya sıkışan köpek kurtarıldı
Son dakika: Boynu metal parçaya sıkışan köpek kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU

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