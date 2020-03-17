Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son dakika: Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam 21.14'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin 4 dakika sonrasında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
17.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:37
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.63 km olarak açıklandı.
21:14'teki 4.3'lük depremin ardından 4 dakika sonra bu kez 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
Haberin Videosu: Bodrum'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi