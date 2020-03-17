Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi Son dakika: Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam 21.14'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin 4 dakika sonrasında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.