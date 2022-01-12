Son dakika: BİTLİS BAROSU'NDAN DİLARA YILDIZ AÇIKLAMASI DAVANIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ

İSTANBUL (DHA) - BİTLİS Barosu avukatları, İstanbul Barosu üyesi Avukat Dilara Yıldız'ın İstanbul'da öldürülmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Baronun avukatları adına konuşan Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Tuba Arslan Köstekçi, önleyici ve koruyucu tedbirlerin yetersiz olduğunu belirterek Meslektaşımız Avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesini kınıyor, ailesine; başta İstanbul Barosu olmak üzere tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor, davanın başından sonuna kadar takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz dedi.

Bitlis Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasına, Bitlis Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri ve avukatlar katıldı. Baro avukatları adına konuşan Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Tuba Arslan Köstekçi, kadına karşı şiddeti artıran nedenlerin başında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmaması ve kadını özgür bir birey olarak değerlendirmeyip onu aile içerisinde sadece bir eş, bir anne, bir kardeş rolü ile sınırlı olarak gören ve göstermeye çalışan zihniyet olduğunu söyledi.

Köstekçi, önleyici ve koruyucu tedbirlerin etkisiz olduğunu da belirterek, şunları söyledi

Meslektaşımızın katil tarafından tasarlanarak öldürülmesi, kadına yönelik cinayetin korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Cinayetin kamuya açık bir yerde, polislerin olay yerine intikal etmesine rağmen işlenmesi ülkemizde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin ne kadar rahat işlenir hale geldiğini göstermesi açısından da dehşet vericidir. Konu 'Kadın' olduğunda sosyal, ekonomik ve eğitim farkının olmadığını görmek son derece rahatsız edici bir durumdur. Son yıllarda kadınlara yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artması sistemde birçok yanlışın olduğunu bize göstermektedir. Yetkililerin şiddetle mücadelede başarı gösteremediği bir sonuç olarak karşımızdadır. Sistemin kadını korumadığı, önleyici ve koruyucu tedbirlerin etkisiz olduğu bir gerçektir. Bu nedenle öncelikle İstanbul Sözleşmesinin tekrar imzalanması talep ediyor, Danıştay'ı yaşam hakkından yana bir tutum alarak, İstanbul Sözleşmesinden imzanın çekilmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davaları kabul etme yönünde karar almaya çağırıyoruz. Kadına karşı şiddeti artıran nedenlerin başında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmaması ve kadını özgür bir birey olarak değerlendirmeyip onu aile içerisinde sadece bir eş, bir anne, bir kardeş rolü ile sınırlı olarak gören ve göstermeye çalışan zihniyet gelmektedir. Meslektaşımız Avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesini kınıyor, ailesine; başta İstanbul Barosu olmak üzere tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor, davanın başından sonuna kadar takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz