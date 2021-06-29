Son dakika: Bingöl Valiliği: 4 gün süren orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberi: BİNGÖL Valiliği, 25 Haziran'da Genç ilçesine bağlı Servi bölgesinde çıkan orman yangınının, kontrol altına alındığını açıkladı.

BİNGÖL Valiliği, 25 Haziran'da Genç ilçesine bağlı Servi bölgesinde çıkan orman yangınının, kontrol altına alındığını açıkladı.

Bingöl Valiliği, orman yangınının dün akşam saatlerinde kontrol altına alındığını açıkladı. 2 bin 500 hektar alanın yangından etkilendiğine yer verilen açıklamada, şöyle denildi: "25 Haziran Cuma günü, Genç ilçesine bağlı Servi bölgesindeki Güzeldere ve Dedebağ köylerinin ormanlık alanında yangın çıktı. 4 gün süren yangına, Bingöl ve Elazığ Orman İşletme kurumlarından katılan toplamda 45 personel, 4 itfaiye, 9 arazöz, 6 iş makinesiyle karadan müdahale edildi. Havadan ise Kahramanmaraş ve Adana'dan gönderilen 2 yangın söndürme helikopteri destek vererek müdahale çalışmalarına katıldı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 2 bin 500 hektara zarar veren yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Allah milletimizi ve memleketimizi, her türlü felaketten korusun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal