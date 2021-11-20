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Son dakika haber... Bilecik'te samanlık yangının 600 balya saman kül oldu

İhlas Haber Ajansı / Arslan Altındiş - Haberler | Yerel

Son dakika haberi... - Bilecik'te samanlık yangının 600 balya saman kül oldu Bilecik'te meydana gelen samanlık yangınında 600 balya saman yanarak kül olurken, olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

BİLECİK (İHA) - - Bilecik'te samanlık yangının 600 balya saman kül oldu

BİLECİK - Bilecik'te meydana gelen samanlık yangınında 600 balya saman yanarak kül olurken, olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeki Söğüt isimli vatandaşın evinin bahçesindeki ahır ve samanlık bölümünde elektrik kablosundan kaynaklanan yangın çıktı. Yangın, Vezirhan ve Gölpazarı itfaiyeleri müdahale ederken yangın yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmez iken samanlık bölümünde bulunan yaklaşık 5 bin TL değerindeki 600 adet saman balyası yanarak zarar gördü.

Son dakika haber... Bilecik'te samanlık yangının 600 balya saman kül oldu

Son dakika haber... Bilecik'te samanlık yangının 600 balya saman kül oldu

Son dakika haber... Bilecik'te samanlık yangının 600 balya saman kül oldu

İhlas Haber Ajansı / Arslan Altındiş - Son Dakika Haberleri

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