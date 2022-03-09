Son dakika... Beylikdüzü'nde evde dehşet; iki çocuğu ile eşini öldürüp intihar etti (1)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde site içindeki evlerinde 1 kişi, eşi ile 2 ve 4 yaşındaki çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.
BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde site içindeki evlerinde 1 kişi, eşi ile 2 ve 4 yaşındaki çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Bildirilmesi üzerine sevk edilen polis, savcı eşliğindeki incelemesini sürdürüyor.- İstanbul