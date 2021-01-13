Son Dakika: Beykoz'da helikopter düştü iddiası! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
13.01.2021 18:08 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:21
Son dakika: İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan Elmalı Barajı bölgesine helikopter düştüğü iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
Beykoz'da Elmalı Barajı bölgesine helikopter düştüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yerden jandarma, polis ve itfaiye ekipleri, havadan polis helikopteriyle yapılan aramalar sürüyor.