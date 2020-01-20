Son Dakika: Berlin Konferansı'nın ardından Darbeci Hafter'e bağlı milisler, ateşkesi ihlal etti!

20.01.2020 00:07 | Son Güncelleme: 20.01.2020 00:43

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'nın ardından başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde havan saldırısıyla ateşkesi ihlal etti.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansın ardından başkent Trablus'ta patlama sesleri duyuldu.

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun sözcüsü Abulmalik el-Medeni, yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde "Halife Hafter'e bağlı milislerin rastgele havan atışı yaparak ateşkesi ihlal ettiğini" söyledi.

KONFERANS SÜRERKEN ATEŞKESİ BİR KEZ DAHA İHLAL ETTİLER

Öte yandan darbeci Hafter'e bağlı milisler, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferans sırasında da ateşkesi ihlal etti.

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin ortak Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, yaptığı açıklamada, Hallatat ve Hallet el-Furcan bölgesinde Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek havan saldırısı düzenlediklerini, kendilerinin de bu saldırıya karşılık verdiğini ve durumu kontrol altına aldıklarını ifade etti.

LİBYA'NIN GÜNEYİNDEKİ PETROL SAHASINI KAPATTILAR

Hafter yanlıları, Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda petrol pompalama işlemini durdurdu. Petrol sahasındaki yetkililerden alınan bilgiye göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlılarının petrol sahasını Zaviye Limanı'na bağlayan hattaki vanalardan birini kapatması nedeniyle petrol pompalama işlemi durduruldu.

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