Son dakika! Belediye başkanına bıçaklı sopalı saldırı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Belediye başkanına bıçaklı sopalı saldırı: 3 yaralı

13.02.2021 15:54 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:10

Son dakika haberler: Belediye başkanına bıçaklı sopalı saldırı: 3 yaralı Bitlis'in Mutki ilçesinde bir grup tarafından bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayan Mutki Belediye Başkanı Nurettin Yol, yanında bulunan oğlu ve koruma polis memuru yaralandı.

Belediye başkanına bıçaklı sopalı saldırı: 3 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Mutki ilçesinde bir grup tarafından bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayan Mutki Belediye Başkanı Nurettin Yol, yanında bulunan oğlu ve koruma polis memuru yaralandı.

Alınan bilgilere göre, olay, saat 13.50 sıralarında ilçe merkezinde meydana geldi. İlçede yapımı devam eden yeni belediye hizmet binasını ziyaret etmek üzere ilçe merkezinden geçen Mutki Belediye Başkanı Nurettin Yol, 10 kişilik bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Kısa sürede büyüyen olayda Başkan Yol ve yanında bulunan oğlu Evrim Emre Yol ile koruma polis memuru E.A aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinden alınan Başkan Yol ve diğer yaralılar, tedavi için Mutki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan Başkan Yol ve diğer yaralıların Bitlis Devlet Hastanesine sevk edileceği belirtilirken, olaya karıştığı belirlenenlerden iki kişinin gözaltına alındığı ve diğer saldırganların yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, gerçekleşen saldırı sonrası ilçeye çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edilerek, ilçenin giriş ve çıkışı kontrol altına alındı.

Son dakika! Belediye başkanına bıçaklı sopalı saldırı: 3 yaralı
Son dakika! Belediye başkanına bıçaklı sopalı saldırı: 3 yaralı
Son dakika! Belediye başkanına bıçaklı sopalı saldırı: 3 yaralı
Son dakika! Belediye başkanına bıçaklı sopalı saldırı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Hande Erçel Merve Dizdar Selami Şahin
Spor Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Sofiane Feghouli İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Antalya Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Belediye başkanına bıçaklı sopalı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 16:10:21. #1.16#
title