Son dakika... Belçika'daki sel felaketinde can kaybı 37'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Belçika'daki sel felaketinde can kaybı 37'ye yükseldi

Son dakika... Belçika'daki sel felaketinde can kaybı 37'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Belçika'yı vuran şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükselirken, kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Belçika'yı vuran şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükselirken, kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Belçika'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Ülkede kurtarma ve yardım operasyonlarını koordine eden Kriz Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi. Önceki günlerde 473 kişiye ulaşılamadığı belirtilirken, şu anda kayıp sayısının 6 olduğu aktarıldı. Kayıp 6 kişiye dair şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmazken, arama çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Bazı insanlar için olası bir yaşam belirtisi var, ancak diğerleri için maalesef ölümler arasında yer alma ihtimalleri çok güçlü" denildi.

Ülkedeki şiddetli yağışlar özellikle Liege, Verviers, Valon Brabant, Namur, Limburg'da etkili olmuştu. - BRÜKSEL

Son dakika... Belçika'daki sel felaketinde can kaybı 37'ye yükseldi
Son dakika... Belçika'daki sel felaketinde can kaybı 37'ye yükseldi
Son dakika... Belçika'daki sel felaketinde can kaybı 37'ye yükseldi
Son dakika... Belçika'daki sel felaketinde can kaybı 37'ye yükseldi
Son dakika... Belçika'daki sel felaketinde can kaybı 37'ye yükseldi
Son dakika... Belçika'daki sel felaketinde can kaybı 37'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otomobiller sel suları altında kaldı...Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Otomobiller sel suları altında kaldı...Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Demir Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Yener Yıldız Tilbe
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Belçika'daki sel felaketinde can kaybı 37'ye yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 10:25:24. #1.15#

title