Son dakika! Belçika'da dövülerek öldürülen Yunus, Emirdağ'da defnedilecek

Belçika'nın Aalst kentinde Türk işçiler Yunus Çalık ve Mehmet Dumanlı, 19 Kasım günü evlerine giderken, Romanyalı ve Polonyalı oldukları belirtilen 11 kişiyle aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki kişilere olay yerine yakın kafedeki diğer arkadaşları da katıldı. Saldırganlar, Çalık ve Dumanlı'ya darbetti. Mehmet Dumanlı saldırganların elinden kaçarak kurtulurken, başına çok sayıda darbe alan Çalık, ağır yaralandı. Çalık, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Belçika makamları soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - Son Dakika Haberleri

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