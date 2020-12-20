Son Dakika | Bedensel engelliler spor kulübü üyesi, koronavirüsten öldü
Gelen son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü üyesi Mustafa Ekici (34), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KAYSERİ'de Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü üyesi Mustafa Ekici (34), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü üyesi Mustafa Ekici, aralık ayı başında yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Ekici, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kentteki birçok engelli kuruluşunda görev alan Ekici, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ