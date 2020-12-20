Son Dakika | Bedensel engelliler spor kulübü üyesi, koronavirüsten öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Bedensel engelliler spor kulübü üyesi, koronavirüsten öldü

20.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:35
Son Dakika | Bedensel engelliler spor kulübü üyesi, koronavirüsten öldü

Gelen son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü üyesi Mustafa Ekici (34), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü üyesi Mustafa Ekici (34), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü üyesi Mustafa Ekici, aralık ayı başında yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Ekici, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kentteki birçok engelli kuruluşunda görev alan Ekici, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Varank Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Hadise Serdar Ortaç Şevket Çoruh
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Adana Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Bedensel engelliler spor kulübü üyesi, koronavirüsten öldü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 14:37:40. #1.14#
title