Son Dakika | Batman'da inşaat işçileri elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son Dakika | Batman'da inşaat işçileri elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre BATMAN'ın Gercüş ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçilerinden Abdülkadir Altunk (49), yaşamını yitirdi, Veysi Ayata (35), yaralandı.

Son Dakika | Batman'da inşaat işçileri elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı
19.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 19.09.2020 16:43

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçilerinden Abdülkadir Altunk (49), yaşamını yitirdi, Veysi Ayata (35), yaralandı.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar Beldesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Altunk ile Veysi Ayata, inşaata iskele kurmaya çalıştıkları sırada elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaralandı. İnşaata çalışan diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. 

Sağlık görevlilerince olay yerinde yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdülkadir Altunk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. 

Altunk'un cansız bedeni otopsi yapmak üzere hastane morguna kaldırılırken, Veysi Ayata'nın tedavisi ise sürüyor.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Remziye ÖNER
Remziye ÖNER
DHA Editörü
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