Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
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Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı. Yasak kapsamında hafta sonunda fırınlar, kamu-özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri açık olacak ve buralarda çalışanlar yasaktan muaf tutulacak.

18.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 18.04.2020 01:06
Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 19 Nisan saat 24.00'e kadar başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, 20 Nisan Pazartesi saat 00.00'a kadar büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırlarında uygulanacak.

AÇIK OLACAK KURUMLAR

Hafta sonunda ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, kamu-özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri açık olacak. Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Türk Kızılay, Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görevli olanlar kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince gazete dağıtımının "evlere servis" şeklinde yapılması esas olacak. Gazeteler, sadece gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ile Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak.

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla, kamu görevlilerinin toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce tedbir alınacak. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlar başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından her mahalle için dağıtım planı yapılacak.

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLANLAR

Genelgeye göre, sokağa çıkabilecek kişiler ise şu şekilde:

Genelgede yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil)

Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. teknik ekip

Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri

Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri çalışanları

Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık yapan, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar (ikametinin önü ile sınırlı)

Tedarik zinciri

Ekmek dağıtımında görevli olanlar

Veteriner hekimler

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)

Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.)

Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetlerde izin verilenler

Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel

19.04.2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar.

Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı

İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması saatler 00.00 gösterdiği andan itibaren uygulanmaya başlandı. İstanbul'un yolları ve sokakları boş kaldı.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Karar günler öncesinde duyurulmuş olmasına rağmen bugün çok sayıda vatandaşın marketlerde ve fırınlarda yoğunluk oluşturduğu görüldü. Kısıtlamanın başladığı saat 00.00 itibari ile vatandaşlar evlerine çekildi. Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu oluşan cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim oldu. İstanbul'un yolları ve sokakları boş kaldı. E-5 karayolundan çekilen görüntülerde yolların boş kaldığı görüldü.

Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı

KONYA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Konya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağının başlaması üzerine kent merkezi ve ilçelerde sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, saat 00.00'dan itibaren 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte Konya kent merkezi ve ilçelerdeki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Saat 00.00'dan itibaren Konya'da sokaklar araçlarıyla son anda evlerine gitmeye çalışanlar dışında boş kaldı. Polis ekipleri ise cadde ve sokak aralarında denetimini aralıksız sürdürdü. Konya Büyükşehir Belediyesi'nce de bazı noktalarda elektronik olarak 48 saat sokağa çıkma yasağını uygulandığına yönelik uyarılarak yer aldı.

Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı

SAMSUN'DA SOKAKLAR BOŞ KALDI

Türkiye genelinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan kentlerden olan Samsun'da, gece yarısı itibariyle sokaklar ve caddeler boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle, 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilden birisi olan Samsun'da, gece yarısı itibariyle vatandaşlar yasağa uyarak evlerinden çıkmadı. Kentin caddeleri,sokakları ve meydanları boş kaldı. Polis ekipleri kent merkezinde ana güzergah yolları ve ara sokakları kontrol edip vatandaşları uyardı.

Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı

ZONGULDAK'TA SOKAKLAR BOŞ KALDI

Zonguldak'ta, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı, saat 00.00 itibariyle başladı. Yasağa saatler kala boşalan sokaklar, yasakla birlikte tamamen sessizliğe büründü. Caddede sadece polis ekipleri kaldı. Zonguldak Belediyesi de anonsla, iki günlük sokağa çıkma yasağının başladığını duyurdu.

Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
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