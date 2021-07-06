Son dakika haberleri | BAŞI PENCERE PARMAKLIĞINA SIKIŞAN KALHAN'I İTFAİYE KURTARDI
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Son dakika haberleri | BAŞI PENCERE PARMAKLIĞINA SIKIŞAN KALHAN'I İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre TOKAT'ın Zile ilçesinde başı pencere parmaklıklarına sıkışan Kalhan Şengül (4), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde başı pencere parmaklıklarına sıkışan Kalhan Şengül (4), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Zile ilçesi Nakkaş Mahallesi Cesur Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı evlerinin önünde oynayan Kalhan Şengül, pencere önündeyken başını parmaklıkların arasına sıkıştırdı. Şengül'ün yakınları itfaiyeyi arayarak, yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Zile Belediyesi itfaiye ekipleri, parmaklıkların arasını açarak Kalhan'ı zarar görmeden kurtardı.

Son dakika haberleri | BAŞI PENCERE PARMAKLIĞINA SIKIŞAN KALHAN'I İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri | BAŞI PENCERE PARMAKLIĞINA SIKIŞAN KALHAN'I İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri | BAŞI PENCERE PARMAKLIĞINA SIKIŞAN KALHAN'I İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri | BAŞI PENCERE PARMAKLIĞINA SIKIŞAN KALHAN'I İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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