Son dakika: Baraj gölünde 3 metrelik yayın balığı yakaladı

Son dakika habere göre Baraj gölünde 3 metrelik yayın balığı yakaladı İnsan boyundan uzun balık, 3 bin 250 liradan satıldıKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta bir balıkçı, baraj göletinde 3 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı.