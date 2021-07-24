Son dakika: Baraj gölünde 3 metrelik yayın balığı yakaladı
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Son dakika: Baraj gölünde 3 metrelik yayın balığı yakaladı

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Baraj gölünde 3 metrelik yayın balığı yakaladı İnsan boyundan uzun balık, 3 bin 250 liradan satıldıKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta bir balıkçı, baraj göletinde 3 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı.

Baraj gölünde 3 metrelik yayın balığı yakaladı

İnsan boyundan uzun balık, 3 bin 250 liradan satıldı

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta bir balıkçı, baraj göletinde 3 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı. Büyük balık görenlerin ilgisini çekti.

Kahramanmaraş'ta balıkçılık işi yapan Ahmet Özer, Menzelet Barajı içinde balık avına çıktı. Özer, baraj göletinde 130 kilogram ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı. Yakaladığı balığı Şazibey Balık Pazarı esnafına 3 bin 250 liraya satan balıkçı Ahmet Özer, büyük balığı yakaladığı için memnun olduğunu ve görenlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Son dakika: Baraj gölünde 3 metrelik yayın balığı yakaladı
Son dakika: Baraj gölünde 3 metrelik yayın balığı yakaladı
Son dakika: Baraj gölünde 3 metrelik yayın balığı yakaladı
Son dakika: Baraj gölünde 3 metrelik yayın balığı yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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