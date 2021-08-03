Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın hakkında bilgi veren Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, sabotaj ihtimaliyle ilgili kuşkularının olduğunu dile getirdi.

Edinilen bilgiye göre, 16.40 sıralarında Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Sarıbeyler Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki Çamurlu Mahallesi Kölederesi Mezrası civarında kızılçam ağaçlandırma sahasında başlayan orman yangını, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla büyüyerek güneybatı yönüne doğru ilerledi. Sarıbeyler Orman İşletme Şefliğinin 19 numaralı bölmesindeki yangına ilk müdahale 16.55'te yapıldı. Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 dozer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı, 25 tonluk su tankeri, 1 beko-loder kepçe ve civar şantiyelerden 2 araç ile karadan müdahale yapıldı. Çanakkale Keşan'da bulunan helikopter 18.40 itibariyle havadan müdahaleye başladı. Ayrıca OGM' ye ait 1 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 dozer ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1 dozer bölgeye sevk edildi. Yangın tahminen 10 hektarlık kızılçam ağaçlandırma sahasında tepe yangını şeklinde meydana geldi. Saat 19.40 itibariyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangın ile ilgili Soma'dan bir ihbar aldık. Orada beyaz transit ile sakallı bir vatandaşın ormanı yakarken vatandaşlar tarafından görüldüğü ile ilgili ihbar geldi. Bizde bu konuyu jandarma ve emniyetimiz ile paylaştık. Muhtemelen sabotaj olduğu ile ilgili ciddi kuşkularımız var" dedi.

(Ömer Kantarlıoğlu/İHA)

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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