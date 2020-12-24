Son dakika! Balıkesir'de sisin etkili olduğu yoldaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Son dakika! Balıkesir'de sisin etkili olduğu yoldaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

24.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:06
Son dakika! Balıkesir'de sisin etkili olduğu yoldaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir-Edremit kara yolunun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kırsal Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde 9 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan Ayşe Dudu Varlık ile Halil Varlık, sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ulaşıma bir süre kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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