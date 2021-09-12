Son dakika! Balıkesir'de çiftlikte işlenen cinayetle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika! Balıkesir'de çiftlikte işlenen cinayetle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika! Balıkesir'de çiftlikte işlenen cinayetle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin 6 zanlı yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin 6 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Bent mevkisindeki çiftlikte çalışan Muharrem Güler (51), silahlı saldırıya uğradı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye götürülen Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayetle ilgilerinin olduğu iddia edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri
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