Son dakika... Bakanlık, Almanya'da çocukları ellerinden alınan Altınkaya çiftinin hukuk mücadelesinde yanındaydı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Bakanlık, Almanya'da çocukları ellerinden alınan Altınkaya çiftinin hukuk mücadelesinde yanındaydı

27.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 27.09.2020 01:05
Son dakika... Bakanlık, Almanya'da çocukları ellerinden alınan Altınkaya çiftinin hukuk mücadelesinde yanındaydı

Son dakika habere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Alman Gençlik Dairesi tarafından iki çocuğu ellerinden alınan ve sürdürdükleri hukuk mücadelesini kazanarak çocuklarına kavuşan Altınkaya ailesinin en başından bu yana yanında oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Alman Gençlik Dairesi tarafından iki çocuğu ellerinden alınan ve sürdürdükleri hukuk mücadelesini kazanarak çocuklarına kavuşan Altınkaya ailesinin en başından bu yana yanında oldu.

Evde masadan düştüğü belirtilerek hastaneye götürülen Berna-Sertan Altınkaya çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Y.C.A. ve 4 yaşındaki ağabeyi K.A.'nın ebeveynlerince şiddet uygulandığı gerekçesiyle Remscheid Gençlik Dairesi tarafından ellerinden alınmasının hemen ardından Bakanlık harekete geçti.

Altınkaya çiftiyle iletişime geçen Bakanlığın Düsseldorf Ataşeliği yetkilileri aileye pedagojik destek sağlarken; çocuklarının hangi şart ve durumlarda geri verileceğine dair hukuki bilgilendirmelerde bulundu. Altınkaya çifti, Bakanlığın da desteğiyle sürdürdükleri hukuk mücadelesini kazanarak çocuklarına kavuştu.

Çocuklar verilmeyince halk sokağa dökülmüştü

Remscheid Gençlik Daireleri tarafından haksız yere çocukları ellerinden alınan Altınkaya Ailesi ve benzer durumda olan aileler için 12 Temmuz'da bir destek gösterisi düzenlenmişti. Dormagen Belediyesi önünde toplanan kalabalık belediye önüne siyah çelenk bırakarak Alman Gençlik Dairelerinin haksız tavrını protesto etmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Angela Merkel Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Halil Sezai Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Babel Can Bartu Arda Turan Mehmet Özdilek Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Okul Kavga Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Bakanlık, Almanya'da çocukları ellerinden alınan Altınkaya çiftinin hukuk mücadelesinde yanındaydı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 01:12:27. #1.14#
title