Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti

Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Bakan Soylu yaralı polisi ziyaret etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Batman'da polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulanan hükümlüyü almaya gittiği ikamette zanlının kardeşi tarafından silahlı saldırıda yaralanan polis memurunu tedavi...

BATMAN (İHA) - Bakan Soylu yaralı polisi ziyaret etti

BATMAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Batman'da polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulanan hükümlüyü almaya gittiği ikamette zanlının kardeşi tarafından silahlı saldırıda yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin şehit bekçi cenaze töreni ardından hastanede yatan yaralı polis memurunu ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaralı polis memuru geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin hastane ziyaretinden sonra Batman'dan ayrıldı.

Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti

Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti

Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti

Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti

Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti

Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title