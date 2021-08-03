Son dakika: Bakan Soylu: "(Orman yangınları) Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan, kırmızı-beyaz Türkiye formasıyla, ay-yıldızla...
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Son dakika: Bakan Soylu: "(Orman yangınları) Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan, kırmızı-beyaz Türkiye formasıyla, ay-yıldızla...

Son dakika: Bakan Soylu: '(Orman yangınları) Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan, kırmızı-beyaz Türkiye formasıyla, ay-yıldızla...
Anadolu Ajansı / Etem Geylan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Bakan Soylu: "(Orman yangınları) Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan, kırmızı-beyaz Türkiye formasıyla, ay-yıldızla mücadelesini devam ettiriyor.

Bakan Soylu: "(Orman yangınları) Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan, kırmızı-beyaz Türkiye formasıyla, ay-yıldızla mücadelesini devam ettiriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren ülkelere teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren ülkelere teşekkür
Erdoğan görüşmede, orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren...
Erdoğan görüşmede, orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren...
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