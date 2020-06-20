Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
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Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı şehirlere dikkat çekti ve Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22 ve Bursa'da 46 hastanın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini açıkladı.

20.06.2020 20:22 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:41

Türkiye'deki koronavirüs salgınında 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte alınmayan önlemler nedeniyle vaka sayıları artarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatlik 20 Haziran verilerini açıklarken vakaların arttığı 4 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören hasta sayılarını paylaştı.

"TEDBİRLERLE ARADAKİ FARKI GİDEREK AÇMALIYIZ"

Bakan Koca, Twitter paylaşımında şunları yazdı: "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız."

Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı şehirlerde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi

41 BİNDEN FAZLA TEST YAPILDI, YENİ VAKA SAYISI BİNİN ÜZERİNDE

Ülkemizdeki koronavirüs salgınında son 24 saatte 41 bin 112 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Bu kişilerden 1248'inde ise koronavirüs tespit edildi. Ülkemizdeki salgında vaka tespit edilen kişi sayısı ise 186 bin 493'e yükselmiş oldu.

22 vatandaşın koronavirüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybettiği Türkiye'de toplam vefat sayısı ise 4 bin 927'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI VAKA SAYISINI GEÇTİ

Son 24 saatte iyileşen koronavirüs hasta sayısı 1312 olarak günlük vaka sayısını geçti. Toplam iyileşen hasta sayısı 158 bin 828 olurken 781 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ediyor. 318 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi

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